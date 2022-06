Hård kritik af Danmarks beredskab, da corona ramte

Heunicke: Bedre beredt i dag

Sundhedsminister Magnus Heunicke erkender i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten, at Danmark ikke var forberedt godt nok på en covid-19-pandemi i 2020.

For at være bedre beredt på fremtidige epidemier er det nu »afgørende vigtigt«, at Sundhedsstyrelsen og regionerne samarbejder om at opdatere og robustgøre regionernes beredskabsplaner baseret på erfaringerne fra coronakrisen, skriver Heunicke.

»Covid-19 krævede en enorm og hurtig omstilling af vores sundhedsvæsen, som vi kan takke vores dygtige medarbejdere i sundhedsvæsenet for. Vores sundhedsvæsen og samfund er i dag langt bedre forberedt med bl.a. lagre med værnemidler, vacciner, test, analysekapacitet til sekvensering og investeringer i forskning og ny vaccineteknologi,« udtaler sundhedsministeren.

Første coronabølge defineres som perioden fra 1. januar til 1. august 2020.

Bølgen toppede omkring 1. april med ca. 530 indlagte, heraf ca. 150 i intensiv behandling. Både smittetal og indlæggelser var steget med stor hast i løbet af marts, og regeringen havde populært sagt ”lukket landet ned” tidligere på måneden.

Ros til sundhedspersonalet

Indlæggelsestallet under første coronabølge var dog ingenting i forhold til tredje bølges toppunkt i februar 2022, hvor der var over 1.700 indlagte.

Heldigvis var den ”mildere” virusvariant, omikron, på dette tidspunkt blev den dominerende, og dette faktum – kombineret med massiv vaccination i befolkningen – betød, at der ikke var nær så mange indlæggelser på intensivafdelingerne, som under de tidligere to bølger.

Statsrevisorerne finder blandt andet grund til at rose sundhedspersonalet for indsatsen under pandemien. Som de skriver:

»Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at regionerne med reviderede planer og en stor indsats fra sundhedspersonalet alligevel fik skabt kapacitet på sygehusene, så alle covid-19-patienter kunne behandles.«

Artiklen er opdateret kl. 16.15 med kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.