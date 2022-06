Isabella Arendt vil i Folketinget for De Konservative

- Jeg er virkelig glad for, at Isabella har valgt at række ud til os, fordi hendes kvaliteter er så åbenlyse, som de er. Hun er slagkraftig, yderst talentfuld og har i den grad hjertet på det rette sted. Isabellas værdisæt flugter godt med vores, når vi siger, at Danmark har det godt, når familierne har det godt.

- Med et brændende hjerte for den grønne omstilling, et styrket sundhedsvæsen og mere økonomisk frihed til familierne, så er jeg sikker på, at Isabella kommer til at passe rigtig godt ind i Det Konservative Folkeparti, siger formanden i en skriftlig udtalelse.