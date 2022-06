Jens Rohde vakte opsigt, da han fremlagde et forslag om at give alle kvinder i hele verden ret til abort. Det adskiller sig fra partiets 2030-plan.

Marianne Karlsmose fremhæver, at Jens Rohde trak forslaget tilbage igen.

- Jeg har hele tiden vidst, at han kom et lidt andet sted fra, end jeg selv gjorde. Men vi er meget enige om, at den tekst, der står i 2030-planen, er den, som vi fører politik ud fra, siger hun.

Senere i maj meldte partiets formand, Isabella Arendt, sig også ud af partiet.