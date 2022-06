Tidligere udenrigsminister og formand for SF Holger K. Nielsen bliver særlig repræsentant for Danmark vedrørende valget til FN’s Sikkerhedsråd.

Det bekræfter både Holger K. Nielsen og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) over for Politiken.

Han overtager jobbet fra tidligere udenrigsminister og Venstre-næstformand Kristian Jensen, der i marts meddelte sin afgang for at blive administrerende direktør for energiorganisationen Green Power Denmark.