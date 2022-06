V og K kræver skattelettelser i grøn skattereform

Til gengæld vil V og K have sænket selskabsskatten. De mener nemlig, at regeringens udspil betyder, at skatten samlet set stiger, og at virksomhedernes konkurrenceevne dermed forringes.

- Vores pointe er, at vi både kan nå i mål med noget, som er grønnere, og samtidig sørger for, at Danmark ikke bliver varigt fattigere, som nuværende regering har knæsat en politik, der gør, siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V).

Konkret vil Venstre og Konservative sætte selskabsskatten ned med 1,3 milliarder kroner årligt fra 2025. Frem mod 2030 vil det koste 7,8 milliarder og svarer til en sænkelse af selskabsskatten på et procentpoint.