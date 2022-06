Men der opstod snart usikkerhed om, hvorvidt partiet ville være med til at flyve asylsøgere til udlandet til gengæld for at komme med i en bred regering.

Socialdemokratiet har nemlig som sin absolutte mærkesag på udlændingeområdet, at dansk asylbehandling skal flyttes til et tredjeland, hvor asylsøgere så skal flyves ned i stedet for at opholde sig i Danmark. I øjeblikket forhandles der med Rwanda i Afrika om at huse et såkaldt modtagecenter.

Søndag ønskede Sofie Carsten Nielsen ikke at svare på, om hun kunne gå med til en Rwanda-model.

»Prøv at høre. Den er jo ikke flyttet. Så jeg skal ikke ind i noget, som stadig er ret hypotetisk. Det vil komme an på alle de forhandlinger, man skulle ind i. Jeg synes bare, at det har et enormt perspektiv at kigge på tværs og identificere de kæmpe udfordringer, vi er enige om. Bagefter kan vi byde ind hver især med vores løsninger. Er der et asylsystem i Europa, der fungerer? Nej. Hvordan vil vi så løse det? Der skal vi selvfølgelig alle være villige til at flytte os,« sagde hun blandt andet til Jyllands-Posten og afviste også at forholde sig til »noget, der ikke eksisterer«.