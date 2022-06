Moderaterne er officielt stiftet: Klar til at bryde blokkene

- Vi er klar. Vi er klar til at bryde op i de politiske blokke.

- Vi er klar til at stille forslag, der reelt forandrer og forbedrer.

- Og vi er klar til at insistere på nuancerne og balancen. På at alting ikke er sort, hvidt, blåt eller rødt, men at der skal være plads til nuancer, siger Lars Løkke.

Det er heller ikke gået hans næse forbi, at statsminister Mette Frederiksen (S) søndag har meldt ud, at hun er klar til at afsøge mulighederne for en regering over midten efter næste valg.