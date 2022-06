Mette Frederiksen: Danmark skal ind i hjertet af EU

- Det at være i hjertet i EU er ikke det samme som at sige ja til alt eller være enig i alt. Men i hjertet skal vi være, for vi er europæere. Og Europa kan ikke noget, hvis ikke vi står sammen, siger Mette Frederiksen.

Hun taler blot to dage efter, at to tredjedele af vælgerne stemte for at afskaffe Danmarks 30 år gamle forsvarsforbehold. Hun er den første statsminister til at få sløjfet et af fire forbehold, selv om to forgængere har forsøgt.

Statsministeren har tidligere kaldt EU-budgettet for ”gak” og afskrevet diskussionen om at placere sig i kernen af Europa som noget akademisk snak, hvilket hun blev kritiseret for af EU-tilhængere.