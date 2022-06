Aftalen betyder også, at der vil gå knap et år, før den første del af halvøen er klar til at modtage jord og mudder. Det kan ske fra foråret 2023.

Derfor forsinkes næste del af projektet med et år, fremgår det af aftaleteksten.

Og så skal Lynetteholm bidrage til at sikre København mod oversvømmelser. Blandt andet med en stormflodsport mellem Lynetteholm og Nordhavn.

Særligt den del glæder Radikale Venstre, som er et af partierne bag aftalen. Det siger klima-, energi- og transportordfører Rasmus Helveg Petersen (R).

- Det er fantastisk, at vi nu får stoppet dumpning af slam i Køge Bugt. Derudover er vi i Radikale Venstre glade for, at vi med denne aftale får vores ønske om en port i Lynetteholm opfyldt.