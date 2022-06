De er begge borgerlige. Og de førte begge valgkamp for et ja.

Men der var stor forskel på valgfesterne hos Venstre, der jublede over formandens lederskab, og de nedtonede Konservative, hvor formanden stadig går og tænker over, om han vil være statsminister.

Og Venstre forsømte ikke chancen for at tage æren for ja’et og understrege, at man i hvert fald her har en formand, der er klar til at tage ansvar.