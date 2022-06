Danmark ventes at tiltræde forsvarssamarbejde til juli

Først når forsvarsforbeholdet er afskaffet, kan Danmark anmode om at deltage i Forsvarsagenturet og Pesco, hvor landene arbejder tættere sammen om forsvarspolitik og udvikling af militær teknologi.

Regeringen lover, at Folketinget bliver inddraget i den proces. Samt at de andre partier bliver hørt, hvis der er et ønske om at udsende danske soldater under EU-flag, hvilket Grundloven kræver.

Flere partier har talt for at deltage i piratjagt ud for Somalias kyst eller at udsende soldater til Bosnien, hvor forbeholdet betød, at Danmark i 00’erne trak soldater hjem, fordi missionen overgik fra Nato til EU.

24 lande deltager i Pesco, som har i alt 60 projekter. Et af dem går ud på at kunne flytte både militære styrker og militært grej hurtigt og effektivt rundt.