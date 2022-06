Rederier vil have Danmark med i EU-indsats mod pirater

- Den store forskel er, at vi får flere muligheder for sammen med de andre EU-lande at sætte ind over for pirateri.

- Vi får også muligheden for at sidde med ved bordet og foreslå missioner, hvor det giver mening for os, siger Anne Steffensen.

Og det gør en forskel, at lande som Danmark er med til at bekæmpe pirater, lyder det fra direktøren for rederiernes brancheorganisation:

- Det betyder meget, at der er grå skibe, som vi kalder det, til stede - altså sømilitær tilstedeværelse. Det hindrer piraterne i at lave de angreb, de ellers ville have lavet, siger Anne Steffensen.

Tal fra International Maritime Bureau dokumenterer ifølge Danske Rederier sort på hvidt, at indsatsen har en effekt.