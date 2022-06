Løkke advarer mod overmod: Danskerne er ikke supereuropæere

Lars Løkke Rasmussen var statsminister for en Venstre-regering i december 2015, da Folketinget besluttede at udskrive en folkeafstemning om retsforbeholdet, i anledning af at Europol skulle blive overstatsligt.

53,1 procent af vælgerne stemte dengang nej til at afskaffe retsforbeholdet.

Hvad er det korte svar på, at det ikke lykkedes dengang, og at det blev et klart ja nu?

- Det er fordi, at det er to helt forskellige forbehold, og to helt forskellige situationer. Det, tror jeg, er vigtigt at huske på. Omkring retsforbeholdet var det ikke kun yderfløjene, der var imod. Der var også Liberal Alliance, som var et andet, end det er i dag. Det fyldte lidt mere på alle måder, siger Lars Løkke Rasmussen.