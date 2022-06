Det blev et meget stort ja, da danskerne d. 1. juni skulle stemme om, EU-forsvarsforbeholdet skulle ophæves.

66,9 pct. stemte ja, mens 33,1 pct. stemte nej.

Men selv om der generelt tegner sig et billede, hvor ja-stemmerne fylder, så er der også tydelige geografiske forskelle, hvis man tager et blik ned over fordelingen af stemmer fordelt helt ned på valgkredse.