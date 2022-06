Stemmeprocenten blev lavere end ved seneste EU-afstemning

66,9 procent af vælgerne stemte for at afskaffe det, mens 33,1 procent stemte for at bevare forbeholdet.

Ved folkeafstemningen i 1972 om medlemskabet i det daværende EF, der senere blev til EU, stemte 63,4 procent af vælgerne ja.

Det var også den EU-afstemning, der trak flest vælgere til stemmestederne. Dengang deltog 90,1 procent af de stemmeberettigede.

Ifølge valgforsker Kasper Møller Hansen følger folkeafstemningen onsdag en tendens til lavere deltagelse ved danske valg.

- Vi er i en udvikling, hvor valgdeltagelsen falder ikke bare til folkeafstemninger, men også ved eksempelvis kommunalvalget sidste år, siger han.

Folkeafstemninger, der ikke handler om EU, plejer at have en endnu lavere deltagelse. Eksempelvis skulle danskerne i 2009 stemme om arvefølgen i kongehuset. Her deltog 45 procent af de stemmeberettigede.