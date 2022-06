Nu reagerer han i en række sms’er til Jyllands-Posten for første gang på, at Dansk Folkeparti og nej-siden har lidt nederlag.

Skal resultatet læses som et nederlag for Dansk Folkeparti, mener du?

»Nej. Jeg er enig i, at krigen i Ukraine har haft en afgørende betydning. Det er lykkedes ja-partierne at få det til at dreje sig om, at vi skulle stå sammen imod Putin. Derfor skal man ikke overvurdere betydningen i forhold til holdningen til EU generelt. Hvis det her er begyndelsen til afstemninger om vores andre forbehold, får EU-partierne større kamp til stregen!!,« skriver Kristian Thulesen Dahl.