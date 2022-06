Messerschmidt læste om Thulesen Dahls afbud på Twitter

- For første gang siden 1994 har jeg bare kunnet vælge en gammel familietradition i forhold til valgaftener til, og det har jeg så valgt, skriver Thulesen Dahl.

Den tidligere DF-formand har heller ikke ført kampagne med sit parti. Han har valgt at føre kampagne med Inger Støjberg, som i december blev idømt 60 dages fængsel i Rigsretten.

Morten Messerschmidt kritiserer også Thulesen Dahl for ikke at have deltage i DF’s kampagne.

Messerschmidt overtog formandsposten i Dansk Folkeparti i januar, efter at Kristian Thulesen Dahl i november 2021 meddelte, at han ville trække sig fra posten.

Messerschmidt vandt et kampvalg om formandsposten, og efterfølgende har seks medlemmer af folketingsgruppen forladt partiet.