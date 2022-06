Er det et udtryk for en fejlslagen kampagne fra Dansk Folkepartis side?

»Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, at kampagnen har været god, og at den har været rigtig. Den har aktiveret hele partiet, og jeg synes, at vores partiformand har gjort det rigtig godt.«

Bidrager det her til stemningen af, at DF er i en eller anden for for krise og at magien endegyldigt er forsvundet?