Selv om det er vigtigt at påpege, at det endnu står uklart, hvad resultatet af afstemningen bliver, så kan exitpolls fra DR og TV 2 give et fingerpeg om, hvor flertallet har sat deres kryds.

Exitpolls adskiller sig nemlig fra meningsmålinger ved, at analyseinstituttet har spurgt et udsnit af danskerne, efter at de har sat deres kryds i stemmeboksen.

Meningsmålingerne tager derimod udgangspunkt i, hvad de adspurgte har tænkt sig at stemme.

Derfor antages exitpolls som værende mere præcise og tæt på de egentlige valgresultat end meningsmålinger.