Derfor stemte disse danskere, som de gjorde

Hakon Jørgensen, 89 år, pensionist, Amager - JA

»Krigen i Ukraine har vist os, hvad et lille land kan blive udsat for, når det står alene. Derfor mener jeg, det er vigtigt, vi står sammen i EU. Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor vi skal have et forsvarsforbehold, og derfor stemmer jeg for, at vi skal afskaffe det. Vi er allerede med i EU, og så er der ingen grund til at reservere os. For vi deltager i et fællesskab, og i det fællesskab har vi ikke noget at skulle have sagt, når vi har et forbehold. Samtidig vil vi jo stadigvæk altid have indflydelse på, hvad vi deltager i. Vi kan jo bare sige nej, hvis man i EU vil sende soldater til et sted, hvor vi ikke vil have vores hen.