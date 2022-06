Valgforsker: Bookmakere kan få indflydelse på en folkeafstemning

Roger Buch understreger dog, at effekterne af de to dele er mere komplicerede end som så. Og man skal nok heller ikke overvurdere, hvilken betydning meningsmålingerne og bookmakerne kan ende med at få, siger han.

- Det kan nemlig påvirke i begge retninger, siger valgforskeren.

- Hvis det ser ud til at være et klart ”ja”, kunne det betyde, at folk, som gerne vil stemme ja, tænker, at den allerede er vundet, og at de derfor ikke behøver at stemme.

- Modsat kan det også have en mobiliserende effekt, når folk, der gerne vil stemme nej, ser, at det hælder i den retning.

I nogle lande er man gået så langt, at man har gjort det forbudt at offentliggøre meningsmålinger og de såkaldt exitpools op til et valg. Det gør sig blandt andet gældende i Frankrig.