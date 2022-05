Partier: Pinligt at lov om teledata blev underkendt på seks dage

- Vi er nødt til at have udboret, om de nye regler kan holde. Det vil vi være optaget af på samrådet, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Enhedslistens it-ordfører, Bruno Jerup, kalder sagen forudsigelig, fordi Justitsministeriet selv vurderede, at der var en ”væsentlig procesrisiko” for, at loven ville være ulovlig.

Det er første gang nogensinde, at et forslag er blevet lagt frem med den betegnelse.

- Det er pinligt, men det er forventeligt, fordi det hele tiden har været deres sigte at fortsætte med at gøre, som de hele tiden har gjort. De vurderede jo selv, at der var en risiko. Det overraskede mig ikke, siger han.

Han påpeger, at EU-Domstolen ikke har mulighed for at stoppe eller ændre det, medmindre nogen tager det op i en sag ved domstolen.