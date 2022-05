Tidligere formand for Folketinget Svend Jakobsen er død

Han forlod dansk politik i 1989 - 18 år efter at han blev valgt til Folketinget første gang - for at blive direktør for Danmarks Sparekasseforening.

Folketingets hjemmeside bringer i anledningen mindeord fra nuværende folketingsformand Henrik Dam Kristensen (S).

- Som ung politiker så jeg op til Svend Jakobsen. Han stod som et forbillede, fordi han var saglig og pragmatisk med en imponerende evne til at skabe resultater på tværs af de politiske forskelle.

- For ham handlede det om sagen. Han selv kom i anden række. Det er ikke mindst derfor, han var så bredt respekteret, lyder det fra Henrik Dam i mindeordet.