Danskernes ja kom i hus efter en forholdsvis afdæmpet valgkamp uden de skræmmekampagner, som ja-siden tidligere er blevet kritiseret for at føre. I 2015 blev der bl.a. slået på, at pædofile ville få det nemmere, hvis retsforbeholdet bestod, og flere eksperter udlagde efterfølgende nej’et som en mistillidserklæring til de danske politikere. I 2000 ved euro-afstemningen advarede ja-siden om, at et nej ville få store økonomiske konsekvenser for landet, hvilket ikke holdt stik.

Meget tyder på, at danskerne denne gang i højere grad har lyttet til budskabet fra regeringen og ja-partierne om, at den russiske invasion af Ukraine har skabt en helt ny sikkerhedspolitisk situation i Europa, og at tiden derfor kræver sammenhold i stedet for forbehold, som sloganet lød.

Det klare budskab fra danskerne er et kæmpe nederlag for den engang så stærke nej-fløj - og i særlig grad for Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der har være den mest dominerende spiller i kampen for at bevare forbeholdet. Tidligere har Messerschmidt haft stor gennemslagskraft i befolkningen, når det handlede om EU, men afstemningen onsdag viste, at han havde mistet magien.