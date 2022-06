Den umiddelbare spænding knytter sig naturligvis til valgresultatet i aften: Bliver det et ja eller et nej til at afskaffe det danske forsvarsforbehold? Vælgernes svar vil afgøre, hvor danske soldater i fremtiden kan sendes hen på militære missioner.

Men uanset resultatet i aften har de seneste måneders valgkamp også haft stor indenrigspolitisk betydning. Den fælles kamp for et ja har nemlig været med til at knytte regeringen tættere på støttepartierne SF og R.