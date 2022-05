Tidligere S-minister er tilbage efter alvorlig sygdom

- Hurra! Tilbage i Folketinget efter længerevarende og alvorlig sygdom, skriver hun på Twitter.

- God start med Mette F. på dyrskue i dag, skriver hun videre med et billede, hvor hun står sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) i Roskilde.

De er ude at føre kampagne forud for folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet 1. juni. Netop 1. juni bliver også den første officielle dag tilbage på Christiansborg for Gjerskov.

Mette Gjerskov har været medlem af Folketinget siden 2005 og har undervejs været minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Det var hun fra oktober 2011 til august 2013.