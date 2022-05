Det vrimler med kampagnevideoer fra Søren Toft-Jensen på Facebook og Instagram.

I skrivende stund har knap 600.000 danskere klikket sig ind på den 72-årige EU-kritikers videoer af soldater, der kæmper, samt F35-jagerfly og store hangarskibe tilsat højdramatisk baggrundsmusik.

»Vi er gået ind i et EU-samarbejde på betingelse af, at vi som land kunne have nogle forbehold. Så synes jeg, det er hovedløst, at vi skal blive ved med at stemme om at opgive vores forbehold. Jeg tror i virkeligheden, det bunder i, at politikerne er mere positive overfor EU, end befolkningen er,« forklarer manden bag kampagnen, Søren Toft-Jensen.