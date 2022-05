31/05/2022 KL. 05:00

På 15 gymnasier udvandes indgreb mod høj andel af tosprogede elever

I fire et halvt år har Socialdemokratiet kæmpet for, at ingen gymnasier skal have mere end 30 pct. elever med ikkevestlig baggrund. Men med en ny aftale rykker partiet længere væk fra det mål. Det vil udfordre integrationen, erkender ministeren.