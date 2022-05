»Jeg læser det som en måde, hvor Justitsministeriet melder ud, at sagen ikke er på deres bord længere. Men det er endnu ikke klart for os, hvorvidt anklagemyndigheden fortsat vil efterforske sagen med henblik på at rejse tiltale, når min klient ikke længere er beskyttet af sin immunitet,« siger René Offersen til Jyllands-Posten.

»Jeg har ikke lyst til at spekulere for meget i motiver, og hvad der potentielt kan ske i fremtiden i denne sag, som på alle måder er en meget speciel sag,« siger han.

Frederik Waage, professor i forfatningsret på Syddansk Universitet, siger til Ritzau, at Claus Hjort Frederiksen skal forberede sig på en retssag.

»Umiddelbart må man nok forvente, at der bliver rejst sag mod Claus Hjort Frederiksen, når han mister sin immunitet. Man kan vanskeligt læse udmeldingen på anden måde, end at Rigsadvokatens opfattelse er, at den her sag skal fortsætte,« siger Frederik Waage.

Anklagemyndigheden har ifølge Rigsadvokaten beviser nok til at tiltale Claus Hjort Frederiksen for læk af statshemmeligheder.

Men flertallet af partier afviste at stemme for, da regeringen kun ønskede at lade partiledere og eventuelt retsordførere få indsigt i sigtelserne. Dermed skulle resten af folketingsmedlemmerne stemme uden at kende indholdet af anklagen.

Justitsministeriet har onsdag ikke ønsket at kommentere sagen.