Nye retningslinjer for universiteter skal modvirke spionage

Rapporten er udarbejdet af Uris (Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde, red.).

De retningslinjer, som Uris foreslår, er regeringen klar til at gøre gældende, oplyser ministeren.

Hos Danske Universiteter kalder formand Anders Bjarklev, der er rektor for DTU, over for Politiken retningslinjerne et nyttigt redskab. Men de kommer ikke uden omkostninger.

- Vi kan desværre blive nødt til at skønne, at bestemte samarbejder skal vi ikke gå ind i. Det vil være fagligt smertefuldt for den enkelte forsker, der har investeret tid i det, siger han til avisen.

Også ministeren er ærgerlig over, at "sikkerhedspolitikken nu er rykket ind på forskningspolitikkens område". Men han har svært ved at se andre udveje.