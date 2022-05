- Som det er nu, er der ikke sket smitte i Danmark. Det er altså tilrejsende danskere, der har haft smitten med hjem. Men vores myndigheder er i fuld gang med opsporingen, og vi følger det hver dag, siger Magnus Heunicke til TV 2.

Ifølge de danske sundhedsmyndigheder er der ingen grund til panik, da sygdommen ikke er meget smitsom og typisk kun giver milde forløb.

Desuden vurderede Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) mandag, at sandsynligheden for, at der vil komme et omfattende udbrud af abekopper i Europa, er meget lav.