Den 1. maj 1993 stod han på en talerstol i Fælledparken i København. Midt i et vadested for både SF, ham selv og Danmarks forhold til EU, der dengang hed EF.

Han havde som formand for SF ført nej-siden til en overraskende sejr, da befolkningen afviste Maastricht-traktaten i 1992, og nu havde han sat sig selv i spidsen for det kompromis, der skulle holde Danmark inde i EF-klubben ved at indføre fire undtagelser.

De råbende tilskuere mente, at han havde forrådt dem og vælgernes »nej«. Han tænkte, at de nok ville have Danmark helt ud af EF, og ikke nøjes med de forbehold, han tilbød. Det var få uger til valget.