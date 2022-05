Rigsadvokaten overvejer næste skridt i Hjort-sag

Flere partier har oplyst, at det ønsker de ikke, med mindre de kunne blive bekendt med, hvad Claus Hjort Frederiksen skulle tiltales for.

Det har justitsminister Mattias Tesfaye ikke ønsket at udlevere.

Torsdag stod det klart, at der var tale om et flertal, der ikke ville ophæve immuniteten. Dermed har flertallet blokeret Rigsadvokatens indstilling.

Det konstaterede justitsministeren sig dermed torsdag i et samråd i Folketingets Retsudvalg.

Og i det skriftlige svar fra Rigsadvokaten henholder man sig til den melding:

- Rigsadvokaten noterer sig, at justitsministeren over for Folketingets Retsudvalg har tilkendegivet, at der ikke er politisk flertal for at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, og at han dermed på nuværende tidspunkt ikke kan tiltræde indstillingen om at rejse tiltale i den omtalte sag.