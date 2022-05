Avisledere taler for at give Folketinget indsigt i sigtelse

Det ville et flertal i Folketinget ikke, når det ikke var muligt at få indsigt i sigtelsen.

- Isoleret set er det eneste rigtige derfor at sige nej til at hæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, står der i Jyllands-Postens leder.

- Der er høje principper på spil, og det er alt for letkøbt af regeringen at henvise til det følsomme efterretningssamarbejde med USA. Respekten for folkestyret tilsiger, at regeringen bøjer af og indvier Folketingets medlemmer.

Samme holdning bliver der givet udtryk for i Berlingskes leder. Regeringen bør give Folketinget indsigt, selv om der er risiko for læk.

- Den risiko er værd at løbe, når man betænker alternativet. For retssikkerheden, for retsstaten – men faktisk også for Claus Hjort Frederiksen, der egentlig bør have en interesse i at få sin immunitet ophævet, så hans sag kan blive prøvet ved en domstol, står der.