Danske børnelæger har tilset fem danske børn i al-Roj-lejren

Børnelæger fra Danmark har onsdag tilset fem børn med dansk statsborgerskab i den syriske lejr al-Roj. Det oplyser Udenrigsministeriet til TV 2 i et skriftligt svar.

Ifølge TV 2 fremgår det ikke af Udenrigsministeriets svar, hvad børnelægerne har fundet ud af, om børnenes sundhedstilstand.

Al-Roj er en kurdisk-kontrolleret fangelejr i det nordøstlige Syrien. Her bor børnene med deres fire mødre. De er forment adgang til Danmark, da alle har mistet deres danske statsborger efter tidligere at have tilsluttet sig Islamisk Stat.