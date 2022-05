Dansk Folkeparti har truffet en beslutning om ikke at stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet. Det har formand Morten Messerschmidt meldt ud efter et møde i partiets gruppeværelse onsdag morgen.

Rigsadvokaten har indstillet til at rejse tiltale i sagen mod Venstres Claus Hjort Frederiksen, tidligere forsvarsminister, der er sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Partilederne har haft muligheden for at få indsigt i sagens karakter til et møde med justitsminister Mattias Tesfaye, men de må imidlertid ikke videregive information til øvrige partimedlemmer.