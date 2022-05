Ofre for forbrydelser venter for lang tid ved byretter

Samtidig retter Statsrevisorerne pilen mod Justitsministeriet og domstolene selv. Ingen af dem har ifølge Statsrevisorerne undersøgt, hvad årsagerne til de voksende sagstider er.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) erkender blankt, at der går for lang tid ved byretterne.

- Rigsrevisionens beretning peger på et vigtigt samfundsproblem: Ofre for forbrydelser venter i dag alt for lang tid på straffesagens afslutning ved domstolene.

- Det efterlader dem i en helt urimelig situation, hvor det kan være svært for den enkelte at komme videre i livet. Det er vi nødt til at finde en løsning på, siger han i en skriftlig kommentar.

Kritikken betyder, at han nu vil vende sig mod Folketingets partier og drøfte, om der skal tilføres flere penge for at nedbringe sagstiderne.