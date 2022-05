Venstre vil have Folketingets ledelse ind i sag om Claus Hjort

Justitsministeren har indkaldt partilederne i Folketinget til orientering om sagen mandag. Her vil justitsministeren oplyse om, hvorfor regeringen vil rejse tiltale i sagen.

Det sker, fordi sagen handler om fortrolige oplysninger.

Rigsadvokaten skal også deltage i mødet.

Karen Ellemann siger til Politiken, at hun har en forventning om, at præsidiet vil gå ud efter mødet og kræve, at hele Folketinget får indblik i den viden, som partilederne får.

Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige har afvist at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, hvis ikke hele Folketinget får indblik i sagen.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) har meddelt, at hele den socialdemokratiske gruppe vil stemme for at ophæve immuniteten for Claus Hjort Frederiksen.