- Jeg kommer stadig ikke til at sige, hvad for et forslag, der var mit drømmeforslag. Som politisk ordfører har jeg den rolle at samle partiet, og det synes jeg er rigtig vigtigt.

Rosa Lund, der blandt andet er partiets udlændinge- og retsordfører, glæder sig til at ”forsvare den nye politik”.

- Jeg mener, at vi skal bruge EU som en kampplads. Som udlændingeordfører er det gået op for mig, hvor vigtig en kampplads EU er på netop udlændingespørgsmålet. Den kamp kan Enhedslisten deltage i nu, og det er jeg rigtig glad for, siger Rosa Lund.

På talerstolen anbefalede hun at stemme på det forslag, der endte med at blive vedtaget, og det forslag, der var mest EU-positive af de fire.