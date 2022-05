Folketingets partiledere skal inden længe deltage en i dyb fortrolig orientering af, hvorfor det mangeårige folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksen (V) er blevet sigtet for at have lækket statshemmeligheder.

På det grundlag skal medlemmerne med stor sandsynlighed beslutte, om han skal have ophævet sin parlamentariske immunitet. Dermed kan de bane vejen for, at den tidligere minister kan tiltales og muligvis dømmes efter den sjældent brugte paragraf 109 i straffeloven, som Rigsadvokaten ønsker. Op mod 12 års fængsel, lyder strafferammen.