Fra andre partier som f.eks SF blev det antydet, at det ikke så meget var selve substansen i det militære samarbejde, men mere den brede værdikamp i forhold til Rusland, man indskrev sig i ved et Ja den 1. juni, der var det bærende argument.

På nej-siden var det særligt Dansk Folkepartis argumenter, der brændte igennem på aftenen, vurderer Rasmus Brun Pedersen.

»Messerschmidt fyldte utroligt meget i debatten. Nuancerne i nej-siden var dårligt repræsenteret i den her sammenhæng.«

Den helt store misforståelse i debatten

Morten Messerschmidt og Nye Borgerliges Pernille Vermund fik i debatten flere gange fremhævet argumentet om, at hvis Danmark siger ja til forsvarssamarbejdet i EU, skal man øge det danske forsvar kraftigt og risikere at vi kommer til at spænde os for tyndt ud, når vi både skal levere militære kapaciteter til EU og Nato.

»Partilederne lagde stor vægt på hæren og den militære komponent af forsvarssamarbejdet i EU. Det er paradoksalt, fordi den militære komponent er en forholdsvis lille del af den samlede forsvarspolitik i EU,« siger han

Han peger på emner som det forsvarsindustrielle samarbejde og den interne sikkerhed i Europa som emner, der var fraværende i debatten, og som næppe gør vælgerne bedre rustet til at tage stilling til substansspørgsmålene ved forbeholdet.

Særligt argumentet om, at hvis vi afskaffer forbeholdet, kan EU tvinge danske tropper ind i forskellige typer af konflikter, mener Rasmus Brun Pedersen er en af de helt store misforståelser i debatten.

»Det kan EU ikke, og sådan fungerer det heller ikke på de nuværende vilkår. Det er frivilligt, om man vil deltage i disse missioner,« siger han, og tilføjer:

»Paradoksalt nok har Danmark historisk set de sidste 25 år haft en stærk interesse i at sende tropper afsted, og det har altid været en national beslutning, også i Nato-regi. Det vil det også være i et eventuelt EU-regi.«

Udsigten til dansk deltagelse i EU-missioner i særligt Afrika i tilfælde af et ja den 1. juni var også et omdiskuteret punkt i debatten hos begge parter.

Men Rasmus Brun Pedersen forklarer, at Danmark allerede er til stede i den afrikanske Sahel-region under en franskledet operation uden for EU, og at det danske forsvar også deltager i andre missioner, der på en måde forsøger at kompensere for, at Danmark som det eneste medlem er udelukket fra EU på forsvarsområdet.

»Det er også en del af prisen, vi betaler ved at have forsvarsforbeholdet, og det synes jeg, man glemmer i den offentlige debat. Vi er militært aktive alligevel. Det synes jeg ikke, nogen af partierne fik ramt rigtigt eller kom ind på i debatten,« vurderer Rasmus Brun Pedersen.