»Jeg har ikke sådan på stående fod nogen forudsætninger for at vurdere det seneste valg i Rwanda, men jeg kan sige helt generelt, at i forhold til lande, vi måtte have et samarbejde med – og det er ligegyldigt, om det er på økonomi, eller det er på handel, eller det er på asylområdet – så skal vi selvfølgelig efterstræbe, at tingene foregår på en ordentlig måde, i særdeleshed hvis der kan komme et samarbejde på asylområdet,« svarede hun.





Du har selv for nylig fremlagt en udenrigspolitisk strategi, hvor Danmark blandt andet skal hjælpe med at udbrede demokratiet. Hvordan synes du, at det hænger sammen med, at I forhandler om så vigtig en aftale med Rwanda, hvor demokratiet ifølge mange bliver trådt under fode?