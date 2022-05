Ministeren afviste at svare og henviste til, at spørgsmål vedrørende efterretningstjenesterne »hører til i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne«.

Det er Folketingets mest hemmelige udvalg – i folketingsmunde kaldet Kontroludvalget. Udvalget blev i 1988 oprettet for at have indseende med efterretningstjenesterne: et synonym for kontrol og indsigt.

Men nu advarer udvalget i et fælles opråb om, at udvalget og dermed den demokratiske kontrol med efterretningstjenesterne er ineffektiv og bør gentænkes. Og at netop det ministersvar, som Tesfaye efter blot otte dage på posten benyttede sig af, risikerer at blive brugt som syltekrukke for betændte politiske sager.