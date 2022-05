09/05/2022 KL. 18:29

For abonnenter

EU har foreslået en ændring, som kan give nej-siden et skub på vejen, siger ekspert

En ekspert vurderer, at nej-siden kan få medvind inden folkeafstemning, efter at EU vil åbne for flertalsbeslutninger på forsvarsområdet. En anden ekspert afviser, at en sådan ændring kan træde i kraft, uden Danmark siger god for det.