Den franske præsident, Emmanuel Macron, stillede sig dog mandag også bag ønsket om traktatændringer. Det skete på Europadagen, hvor det fælles samarbejde fejres i EU-landene.

For toppen i EU er krigen i Ukraine blot endnu et bevis på, at der er behov hurtigere beslutninger i EU. Og det kan man opnå via kvalificerede flertal. Dermed vil EU undgå, at enkelte lande bremser beslutninger, fordi de har veto-ret.

Det er blandt andet et problem i disse dage i forhold til den sjette sanktionspakke mod Rusland. Her har Ungarn sat hælene i over for EU-Kommissionens forslag om at stoppe køb af russisk råolien inden for seks måneder.