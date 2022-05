Jens Rohde stopper i politik

Jens Rohde blev sidste år folketingsmedlem for Kristendemokraterne. Det skete, da han forlod Radikale Venstre i kølvandet på, at formanden Morten Østergaard blev afsat efter at have krænket det radikale folketingsmedlem Lotte Rod.

Nuværende formand for Det Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen tog dernæst over.

Men Jens Rohde kunne ikke se sig selv som en del af Sofie Carsten Nielsen politiske projekt.

»Det er som om, man stadig bevæger sig i aktivistisk valgkamp. Det gør opgaven med at placere sig i midten vanskelig. Man kan ikke både være aktivist og have det som selvstændig målsætning at lave brede forlig. Jeg hører til dem, der vil det sidste, fordi et demokrati altid skal måles på sin evne til at høre og beskytte mindretallet,« skrev Jens Rohde på sin Facebook, da han trak sig.