Regeringen vil opdatere det digitale Danmark med milliarder

Den digitale udvikling ventes at accelerere yderligere i de kommende år, hvor ny teknologi bliver lanceret for at forbedre dagligdagen for borgere og virksomheder.

Administrerende direktør i Microsoft Danmark og Island Nana Bule udnævnes til formand for Digitaliseringsrådet. Hun mener, at det er afgørende, at borgerne tager digitalisering til sig og gør brug af den.

- Skal vi øge digitalisering, er vi nødt til at øge tilliden til teknologien, siger hun på pressemødet.