Nordiske statsledere støtter nye sanktioner mod Rusland

Også Finlands statsminister, Sanna Marin, støtter op om Mette Frederiksens ønske om flere og hårdere sanktioner.

- Vi skal sikre os, at vi hjælper Ukraine under krigen, men også at vi hjælper dem efter, siger Sanna Marin.

Ifølge Mette Frederiksen har de fem lande et meget tæt samarbejde.

- Det er sikkerhedspolitisk helt afgørende, ikke mindst i den nuværende situation, siger hun.

På pressemødet understreger statsministeren, at det ikke bliver et problem fra dansk side, at det ikke er alle EU-lande, som nødvendigvis kan være med i samme sanktionsgrad som Danmark.