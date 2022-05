29/05/2022 KL. 06:45

Denne gang er et nej et nej: Partier udelukker ny dansk særaftale, hvis danskerne stemmer nej

Både i 1992 og 2015 støttede nej-siden danske særaftaler med EU, efter at ”nejet” kom i hus. Men denne gang er det anderledes: Nej betyder nej, lyder det fra nej-siden. Også flere ja-partier vil respektere et nej, mens forsvarsminister Morten Bødskov holder døren lidt på klem. Ekspert konstaterer, at en parallelaftale på forsvarsområdet reelt er umulig. Samtidig kritiserer nej-siden, at ja-partierne ikke vil sige klart, hvad Danmark skal deltage i, hvis de vinder afstemningen på onsdag. Danskerne stemmer i blinde, lyder angrebet.