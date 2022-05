Hækkerup-klanen er ude af Folketinget – men næste generation står klar til at løfte arven

Med Nick Hækkerups pludselige farvel efter 15 år i Folketinget er der sket noget i dansk politik, som slet ikke er normalt.

For første gang siden 1984 sidder der nu ikke en Hækkerup på Christiansborg.

Igennem generationer har Hækkerup’erne præget dansk politik og Socialdemokratiet kommunalpolitisk såvel som landspolitisk, og det er næppe for meget at sige, at Hækkerup-klanen nok er Danmarks største politiske dynasti. Måske ligefrem det tætteste vi kommer på en dansk Kennedy-familie?